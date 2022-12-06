Служба городского хозяйства Вологды объявила конкурс на 1 млрд рублей на содержание города

06.12.2022 [Общество]

Служба городского хозяйства 2 декабря объявила конкурс начальной стоимостью 969 439 132,10 рублей на Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории городского округа города Вологды. Пишет портал ГородВО.

Заявки принимаются до 19 декабря. Подрядчику необходимо будет убирать город на территории центральной части города Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное.

Контракт рассчитан почти на 2,5 года — с 1 января 2023 года по 15 апреля 2025 года.

392 599 799,26 рублей город заплатит в 2023 году, 408 090 481,35 — в 2024 году и 168 748 851,49 рублей — в 2025 году.

Кроме уборки и мойки улиц и проездов летом и расчистки снега зимой, подрядчик должен будет скашивать траву летом (не менее 5 га в день) и украшать город ко всем праздникам, кроме Нового года. 

 

Тэги: ООО Магистраль, госконтракты

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