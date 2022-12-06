В Усть-Кубинском районе подрядчик по требованию прокуратуры вернул деньги за невыполненные работы по берегоукреплению

В Усть-Кубинском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в части выполнения муниципального контракта по берегоукреплению реки Кубена в селе Устье.

«Установлено, что администрацией Усть-Кубинского района в июне 2021 года с коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по берегоукреплению р. Кубены в с. Устье, осуществляемых в рамках реализации национального проекта „Туризм и городская среда“», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Проверка показала, что часть работ по контракту была не выполнена: не проведены работы по окраске части металлических поверхностей, отсутствовали ограждения лестничных проемов, маршей, пожарных лестниц и иные. Отмечается также, что администрация района приняла и заплатила за эти работы 65 тысяч рублей.

Для устранения нарушений главе района было внесено представление. Указанную сумму вернули в бюджет в полном объёме, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.