В Усть-Кубинском районе подрядчик по требованию прокуратуры вернул деньги за невыполненные работы по берегоукреплению

06.12.2022 [Общество]

В Усть-Кубинском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в части выполнения муниципального контракта по берегоукреплению реки Кубена в селе Устье.

«Установлено, что администрацией Усть-Кубинского района в июне 2021 года с коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по берегоукреплению р. Кубены в с. Устье, осуществляемых в рамках реализации национального проекта „Туризм и городская среда“», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Проверка показала, что часть работ по контракту была не выполнена: не проведены работы по окраске части металлических поверхностей, отсутствовали ограждения лестничных проемов, маршей, пожарных лестниц и иные. Отмечается также, что администрация района приняла и заплатила за эти работы 65 тысяч рублей.

Для устранения нарушений главе района было внесено представление. Указанную сумму вернули в бюджет в полном объёме, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тэги: берегоукрепление, контракт, нарушение, прокуратура, бюджет, деньги

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