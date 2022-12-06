Более 20 катков будут работать в Вологде этой зимой

06.12.2022 [Общество]

Более 20 ледовых площадок для катания на коньках планируется залить в этом году в Вологде. 

Помимо стадионов будут также залиты небольшие катки во дворах и на пришкольных территориях. 

Сейчас уже можно покататься на коньках на площадках по адресам: 

  • ул. Горького д. 81, 
  • ул. Залинейная, д. 26 «б», 
  • ул. Беляева, д. 13 «б», 
  • стадион «Локомотив» 
  • Ледовая арена на ул. Пугачева. 

Полностью подготовку катков планируется завершить до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Площадки для бесплатного катания находятся по адресам:

  • 1 мкр. ГПЗ-23, д. 20, 
  • ул. Новгородская, д. 37, 
  • ул. Псковская, д. 9, 
  • ул. Сокольская, 
  • ул. Шмидта (село Молочное), 
  • ул. Гоголя, д. 101, 
  • ул. Костромская, д. 6, 
  • ул. Ярославская, д. 8, 
  • Тепличный мкр., д. 13. 

Также будут залиты хоккейные корты у школ № 6, 7, 14, 17, 19, 25, 33, 36, 37. 

Несколько кортов, рассчитанных на тренировки детских хоккейных команд, будут работать часть времени бесплатно, а часть – платно. Это связано с тем, что подготовка и обновление льда требует применения дополнительной профессиональной техники. Для массового катания выделяется время, свободное от тренировок.

Среди таких площадок:

  • Хоккейный корт на ул. Горького, д. 81 будет работать бесплатно во вторник с 9:00 до 10.30 и четверг с 12.30 до 13.30. Платно: четверг с 18.00 до 19.30, суббота - с 14.00 до 15.30 и воскресенье с 13.00 до 14.30. Стоимость билетов -150 рублей. 
  • На ул. Залинейная, д. 26 «б» каток открыт для бесплатных катаний с понедельника по пятницу с 13.30 до 15.00. В субботу с 8.30 до 10.00 - бесплатно, с 14.00 до 20.00 - платно. В воскресенье – с 8.30 до 10.00 - бесплатно, 12.00 – 20.00 - платно. Стоимость билетов: дети – 50 рублей; взрослые - 100 рублей. 
  • На ул. Беляева, д. 13 «б» бесплатно можно покататься в понедельник с 12.00 до 14.00. Платно во вторник с 16.00 до 18.00, в четверг с 16.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 14.00 до 18.00. Стоимость билетов: дети – 100 рублей; взрослые - 150 рублей. 

Каток готов также в Парке Ветеранов и на стадионе «Локомотив», где с 17 декабря помимо уже работающей ледовой дорожки будет открыт и хоккейный корт. 

Стадион «Динамо» для массовых катаний планируется открыть с 24 декабря. 

Сообщается, что для формирования ледового покрытия необходим слой снега не менее 7-10 см и устойчивые минусовые температуры. 

Содержанием катков на дворовых территориях занимается физкультурно-спортивный центр города Вологды, на пришкольных площадках – учебные заведения.

Тэги: катки, каток, зима, детский спорт, коньки, конькобежный спорт

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