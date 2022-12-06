В Череповце росгвардейцы задержали мужчину, который пытался устроить драку в кафе

06.12.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, который пытался устроить драку в кафе на Советском проспекте.

Один из посетителей пояснил, что у него возник конфликт с мужчиной, который был пьян и вёл себя неадекватно: нецензурно ругался и показывал неприличные жесты. В ответ на замечание тот попытался устроить драку.

Задержанный не смог объяснить причину своего поведения. Его передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: пьяный, драка, Росгвардия

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