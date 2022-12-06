Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя

На 15-й сессии Законодательного собрания Вологодской области кроме прочих вопросов рассматривался вопрос о награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Вологодской области «За заслуги в развитии законодательства».

Вопрос был внесен постоянным комитетом по регламенту и депутатской деятельности, председателем которого является Павел Горчаков. В решении комитета, за его подписью парламенту рекомендовано наградить Ларису Кожевину и Павла Горчакова.

Несколько лет назад данный депутат торжественно открыл почетную доску самому себе на новом здании УВД в г. Никольске. Ну и сейчас депутаты поддержали его инициативу о своей награде, приняв соответствующее постановление.