Банк «Открытие» подарит 2023 подарка владельцам Opencard

06.12.2022 [Экономика]

Банк «Открытие» запустил акцию «Новогоднее Открытие» для владельцев дебетовых Opencard. Клиенты, которые до 25 декабря совершат любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. Для новых владельцев дебетовых карт в течение 30 дней также будет действовать повышенный кешбэк 5% на все покупки.

Для участия в акции действующим клиентам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на странице. А новым клиентам — оформить дебетовую карту Opencard на странице акции или в офисе банка «Открытие».

Все участники акции, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть.

Призы будут выданы в виде промокодов для обмена на подарки в одной из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники. Розыгрыш промокодов состоится 27 декабря. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные подарки в виде праздничных и бонусных предложений от партнеров банка «Открытие» — крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви, торговой сети здорового питания и туроператора, получат все без исключения участники акции «Новогоднее Открытие».

Владельцам новых дебетовых карт Opencard, которые открыли карту и совершили первую покупку до 15 января 2023 года, в течение 30 дней с даты первой покупки также будет доступен повышенный кешбэк 5% за все.

Дебетовая Opencard — самая популярная карта в линейке банка «Открытие». Оплачивая покупки Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса «Плюс». Карта выпускается и обслуживается бесплатно.

Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.

Тэги: открытие, банки

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