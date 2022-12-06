Банк «Открытие» запустил акцию «Новогоднее Открытие» для владельцев дебетовых Opencard. Клиенты, которые до 25 декабря совершат любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. Для новых владельцев дебетовых карт в течение 30 дней также будет действовать повышенный кешбэк 5% на все покупки.
Для участия в акции действующим клиентам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на странице. А новым клиентам — оформить дебетовую карту Opencard на странице акции или в офисе банка «Открытие».
Все участники акции, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть.
Призы будут выданы в виде промокодов для обмена на подарки в одной из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники. Розыгрыш промокодов состоится 27 декабря. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.
Гарантированные подарки в виде праздничных и бонусных предложений от партнеров банка «Открытие» — крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви, торговой сети здорового питания и туроператора, получат все без исключения участники акции «Новогоднее Открытие».
Владельцам новых дебетовых карт Opencard, которые открыли карту и совершили первую покупку до 15 января 2023 года, в течение 30 дней с даты первой покупки также будет доступен повышенный кешбэк 5% за все.
Дебетовая Opencard — самая популярная карта в линейке банка «Открытие». Оплачивая покупки Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса «Плюс». Карта выпускается и обслуживается бесплатно.
Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.
Банк «Открытие» подарит 2023 подарка владельцам Opencard
Банк «Открытие» запустил акцию «Новогоднее Открытие» для владельцев дебетовых Opencard. Клиенты, которые до 25 декабря совершат любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. Для новых владельцев дебетовых карт в течение 30 дней также будет действовать повышенный кешбэк 5% на все покупки.
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