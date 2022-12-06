Вологда полностью украшена к Новому году

В Вологде полностью завершился монтаж новогодней иллюминации, установка арт-объектов и елей на центральных площадях и в микрорайонах. Работы завершены по плану за месяц до начала новогодних праздников.Основой концепции новогоднего украшения города по-прежнему остается идея «Кружевной Вологды», элементы кружева используются в арт-объектах и подсветке.

В этом году на улицах, в парках и на площадях Вологды использована как иллюминация, уже имевшаяся в распоряжении города, так и новые арт-объекты. Закупки были проведены в сентябре. Город украшен по сложившемуся туристическому маршруту и с выделением акцентов в разных районах.

Так, на площади Революции, где установлена главная новогодняя ель Вологды, появилась новая инсталляция из трех елочных шаров и уже знакомые вологжанам снежинки в виде арт-объектов и украшений на деревьях. На Кремлевской площади ель дополнили также световые акценты в виде снежинок и световые фигуры в виде игрушек.

На площади Дрыгина установлен световой фонтан в виде лотоса, , а площадку на ул. Мира рядом со зданием будущей картинной галереи вновь заняла большая сияющая звезда. Октябрьский сквер в этом году облюбовали «три медведя», это светящиеся фигуры из числа новых приобретений. А фигуры лосей переехали на набережную реки Вологды в район Соборной горки. Снежный шар в этом году украсил площадь Федулова, Дед Мороз на тройке лошадей — Парк Ветеранов. На бульваре Пирогова размещена объемная фигура в виде новогоднего зеркала.

На прежнем месте, на аллее на проспекте Победы, вальсирует фигура в виде танцующей пары. Аллею на ул. Пушкинской украсили танцующие ели, число которых в этом году увеличилось; аллею на улице Мира дополнили новой аркой. Новые украшения появились и на городских мостах — это консоли в виде часов, где до Нового года осталось ровно 5 минут.

Также украшены 12 елей, высаженных еще в 2020 году в микрорайонах специально для празднования Нового года. Дополнительно живые ели появились в селе Молочное, в Монастырском саду, в мкрЛукьяново, на пл. Чайковского, на ул. Ильюшина и на пл. Федулова.

В областной столице объявлен конкурс «Цветущий зимний город», на который до 15 января 2023 года могут подать заявки предприятия, организации, учебные заведения, ТОСы и все желающие вологжане.