В Вологодскую область придет потепление

06.12.2022 [Общество]

В последние недели территория Вологодской области находилась под влиянием антициклонов, вследствие чего преобладала умеренно морозная погода без значительных осадков. Однако, скоро в регион придет потепление, сообщают синоптики.

«В течение всей недели атлантические циклоны смогут переломить ситуацию в свою пользу. Под влиянием атмосферных фронтов будет преобладать облачная с прояснениями погода. В первую половину недели небольшой и умеренный снег прогнозируется преимущественно в западной половине области. Временами облачные поля с небольшим снегом „дотянутся“ и до областной столицы. Восток региона пока останется на западной периферии антициклона и там обойдется без существенных осадков. Увеличение облачности и поступление более теплой воздушной массы приведут к постепенному повышению температуры ночью до -9,-14 гр, в дневные часы -7,-12 гр. Среднесуточная температура приблизится к климатической норме», — уточняют в Вологодском ЦГМС.

Начиная с 8 декабря атлантический циклон продвинется к востоку, фронтальные разделы накроют всю территорию области, пройдет снег, местами умеренный, что в свою очередь приведет к увеличению снежного покрова.
По предварительным расчетам, в выходные станет еще теплее: ночами не ниже -10 гр, в дневные часы -3,-8 гр.

Тэги: погода

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