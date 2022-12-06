В России расширен список мест, где запрещено проводить митинги

06.12.2022 [Общество]

Путин подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах (и возле них), в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Ранее запрещалось проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

 

Тэги: митинги, запреты

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