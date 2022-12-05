Грязовецкий суд взыскал племзавода «Заря» 259 тысяч рублей за массовую гибель рыбы на Комеле

Суд взыскал с АО Племзавод «Заря» в пользу бюджета Грязовецкого муниципального района возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Из-за деятельности племзавода в реке Комела произошла массовая гибель рыбы.

Гибель рыбы произошла в 2020 году. Как установили в суде а июле того года грязовчанин, находясь на рабочем месте на территории животноводческого комплекса «Гари» АО Племзавод «Заря», расположенного возле д. Гари Грязовецкого района Вологодской области дал указание, находившимся у него в подчинении работникам внести жидкую фракцию навоза крупного рогатого скота, скопившуюся в лагунах животноводческого комплекса на поля. Поля не были надлежащим образом подготовлены к утилизации биологических отходов животных, то есть не обвалованы вдоль открытых водоисточников.

Никаких мер для предупреждения негативных последствий грязовчанин не принял. В итоге жидкий навоз был внесен на поля, следы стоков в реку Комелы никто не выявил.

«В результате в период с 17–23 июля 2020 года в составе воды в реке Шаталиха, притока реки Махреньга, а также в реке Махреньга, впадающей в реку Комела, зафиксировано превышение утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552 „Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения“ нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, что повлекло причинение существенного вреда водным организмам — массовой гибели рыбы в акватории р. Махреньга в количестве не менее 40 экземпляров и акватории р. Комела в количестве не менее 126 экземпляров, нарушении естественного цикла воспроизводства водных животных на участке загрязнения», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Действия грязовчанина были квалифицированы по ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Он себя виновным не признал, отказался от дачи показаний.

Подсудимый виновным себя в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался.

Грязовецкий районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком шесть месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно с испытательным сроком один год.

Суд освободил грязовчанина от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Суд взыскал с АО Племзавод «Заря» в пользу бюджета Грязовецкого муниципального района в возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам 259 176 рублей 34 копейки.