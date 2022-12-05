Хоккейные клубы «Северсталь» и московский «Спартак» совершили обмен игроками.



В стан красно-белых отправляется 17-летний защитник «Алмаза» Антон Марышев. В текущем сезоне МХЛ он провел 29 матчей, забросив 2 шайбы и отдав 6 голевых передач при коэффициенте полезности «+1».



В Череповец приезжает 21-летний защитник Никита Седов. В текущем сезоне за «Спартак» он сыграл 14 матчей, не отметившись набранными очками. При коэффициенте полезности «-6», сообщает пресс-служба череповецкой команды.