Жителя Череповца задержали по подозрению в убийстве сожительницы

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы. По подозрению в причастности к её гибели задержан 44-летний сожитель потерпевшей.

«По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2022 года 44-летний житель г. Череповец, в ходе ссоры при совместном распитии спиртного по месту жительства — в квартире дома на пр. Победы, нанес своей 46-летней сожительнице несколько ударов ножом, причинив ей смертельные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О содеянном мужчина заявил сам на следующее утро. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие преступления. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.