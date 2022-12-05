Жителя Череповца задержали по подозрению в убийстве сожительницы

05.12.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы. По подозрению в причастности к её гибели задержан 44-летний сожитель потерпевшей.

«По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2022 года 44-летний житель г. Череповец, в ходе ссоры при совместном распитии спиртного по месту жительства — в квартире дома на пр. Победы, нанес своей 46-летней сожительнице несколько ударов ножом, причинив ей смертельные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О содеянном мужчина заявил сам на следующее утро. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие преступления. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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