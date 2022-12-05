Четверых вологжан будут судить за отмывание денег через подставные фирмы

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте от 28 до 52 лет, обвиняемых в серии преступлений в сфере экономической деятельности.

«По версии следствия, в период с сентября 2017 по декабрь 2020 г. г. уроженка Ташкентской области Узбекистана, действуя совместно со своим сыном 1994 г. р., а также с двумя знакомыми 1982 и 1987 г. р., находясь на территории городов Москва, Санкт-Петербург, Вологодской, Ярославской и Московской областей, с целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей (руководителей) юридических лиц, а также открыла на них подконтрольные членам преступной группы расчетные счета в банковских организациях с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После обвиняемые «отмыли» через подставные фирмы 322,4 млн. рублей, получив за это комиссионное вознаграждение, в общей сложности составившее больше 41,7 млн. рублей.

Уголовное дело в их отношении, объём которого составил больше 157 томов, готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.