В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся

05.12.2022 [Происшествия]

3 декабря в 15:51 на перекрестке улиц Кирова и Ленинградской мужчина на черном кроссовере оторвал двер автобусу. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения Baza.net.

Черный кроссовер поворачивал направо с улицы Кирова на Ленинградскую в сторону моста и въехал в двигавшийся прямо на зеленый сигнал светофора пассажирский автобус. В ходе ДТП у автобуса была вырвана дверь. Водитель кроссовера не остановился, а объехал автобус и повернул на мост, не смог разъехаться с попутной машиной темного цвета. Автобус и вторая  Пострадавшие транспортные средства остановились, встав на аварийку, нарушитель же уехал с места ДТП. 

Тэги: ДТП

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