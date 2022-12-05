В ходе акции «Вода России»в Вологодской области было убрано 2290,8 кубометров мусора с берегов озер и рек

Подведены итоги Всероссийской акции по очистке берегов и прибрежной акватории водных объектов от мусора «Вода России». Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Вологодская область ежегодно принимает активное участие в акции. Ее координатором выступает Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

«В период с 1 апреля по 15 октября в рамках акции выполнен комплекс практических работ. На территории области проведено 366 мероприятий по очистке берегов водных объектов от мусора. В акции приняли участие 8247 человек, убрано 2290,8 кубометров мусора, протяженность территории и береговой линии, очищенной от мусора, составила 603 км, — прокомментировал заместитель губернатора области Антон Стрижов. — Мероприятия акции прошли во всех муниципальных и городских округах, районах области. Лучшие результаты показали Шекснинский, Вытегорский, Сокольский, Бабушкинский и Кичменгско-Городецкий муниципальные образования».

В субботниках приняли участие представители природоохранных структур региона, учреждений образования и культуры, общественных организаций, молодежных объединений и политических партий, ветераны и неравнодушные жители.

В Вологодской области насчитывается около 20 тысяч рек и ручьев и более 4 тысяч озер.