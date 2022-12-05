В Вологде юридическая фирма пытается взыскать 2,5 млн. рублей гонорара с ООО «Стройтеплосервис»

05.12.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрит иск юридической фирмы «Аргумент» к ООО «Стройтеплосервис» о взыскании 2,5 млн. рублей гонорара за два судебных дела.

«Фирма считает, что надлежащим образом оказала услуги, поскольку от первоначальных исков на 15,5 миллионов рублей суд взыскал чуть более четырехсот тысяч», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Первоначальная сумма иска составляла более 2,8 млн. рублей, но истец уточнил требования: теперь он просит взыскать с ответчика 2 587 695 рублей. Судебное разбирательство состоится в Арбитражном суде Вологодской области 19 декабря.

Тэги: юристы, гонорары, иск, арбитражный суд

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