Жительница Вологодского района оформила кредитную карту на свою мать без её ведома

05.12.2022 [Общество]

В Вологодском районе суд рассмотрел иск местной жительницы о признании ничтожным договора займа и взыскании компенсации морального вреда с дочери, которая оформила на неё кредитную карту.

«Судом установлено, что дочь от имени матери 25.08.2021 через мобильное приложение „Сбербанк Онлайн“ подала заявку на выпуск банковской карты с кредитным лимитом 125 000 рублей. Денежные средства перечислены на карту истца», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Установлено, что дочь женщины покупала товары в интернете и в магазинах посёлка Сосновка. Некоторое время она гасила кредит, но потом прекратила и из-за этого образовалась задолженность.

«Все пароли, логины и иные клиентские данные женщины были записаны на листке бумаги и вложены в обложку паспорта. Такой способ хранения персональной информации является ненадлежащим и делает ее доступной для третьих лиц», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

С учётом таких обстоятельств, а также того, что заключение кредитного договора через приложение полностью соответствовало нормам законодательства, основания для признания договора ничтожным отсутствовали. Суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований.

Тэги: родственники, кредиты, иск, суд

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