В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад

43-летнюю череповчанку, пропавшую несколько дней назад нашли мертвой. Эльвира Максимова ушла из дома на улице Беляева 3 декабря.

Поиски женщины были объявлены практически сразу после пропажи. Однако, никакого результата не принесли. Поиском женщины занимались родные и знакомые, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один». Ориентировки распространялись в социальных сетях.

Сегодня «Город Че» сообщил, что тело женщины было найдено в районе улицы Боршодской около кладбища № 2. Женщину нашли утром кинологи УМВД.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства смерти череповчанки.