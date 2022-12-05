В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад

05.12.2022 [Происшествия]

43-летнюю череповчанку, пропавшую несколько дней назад нашли мертвой. Эльвира Максимова ушла из дома на улице Беляева 3 декабря.

Поиски женщины были объявлены практически сразу после пропажи. Однако, никакого результата не принесли. Поиском женщины занимались родные и знакомые, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один». Ориентировки распространялись в социальных сетях. 

Сегодня «Город Че» сообщил, что тело женщины было найдено в районе улицы Боршодской около кладбища № 2. Женщину нашли утром кинологи УМВД. 

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства смерти череповчанки.

 

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