Жительница Великого Устюга заметила рысь у себя в огороде

04.12.2022 [Общество]

В огород жительницы Великого Устюга зашла рысь.

Фотографией хищника поделилась Надежда Тишинская. Пишет официальный паблик администрации города. Животное забралось в один из дворов на улице Водников.

Власти просят устюжан быть аккуратнее. 

Тэги: животные

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