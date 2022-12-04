Жительница Великого Устюга заметила рысь у себя в огороде

В огород жительницы Великого Устюга зашла рысь.
Фотографией хищника поделилась Надежда Тишинская. Пишет официальный паблик администрации города. Животное забралось в один из дворов на улице Водников.
Власти просят устюжан быть аккуратнее.
В огород жительницы Великого Устюга зашла рысь.
Фотографией хищника поделилась Надежда Тишинская. Пишет официальный паблик администрации города. Животное забралось в один из дворов на улице Водников.
Власти просят устюжан быть аккуратнее.
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