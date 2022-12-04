Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди девушек 17-18 лет, которые прошли в Сыктывкаре на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 30 ноября по 4 декабря 2022 года.



В заключительный соревновательный день, в воскресение, Алина одержала победу в гонке на 7,5 км. свободным стилем, показав результат 20:03.6. Вологжанка опередила 9,6 секунды Полину Тарутину из Ивановской области, пришедшую второй. И на 42 секунды Зарину Кутлумбаеву из Республики Башкортостан замкнувшую тройку лидеров.



Это уже не первая медаль Алины Пеклецовой на текущих соревнованиях. Ранее воспитанница тренера Ирины Соколовой завоевала «бронзу» в гонке с раздельного старта классическим стилем на 5 км.