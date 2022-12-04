Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

04.12.2022 [Спорт]

Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди девушек 17-18 лет, которые прошли в Сыктывкаре на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 30 ноября по 4 декабря 2022 года.

В заключительный соревновательный день, в воскресение, Алина одержала победу в гонке на 7,5 км. свободным стилем, показав результат 20:03.6. Вологжанка опередила 9,6 секунды Полину Тарутину из Ивановской области, пришедшую второй. И на 42 секунды Зарину Кутлумбаеву из Республики Башкортостан замкнувшую тройку лидеров.

Это уже не первая медаль Алины Пеклецовой на текущих соревнованиях. Ранее воспитанница тренера Ирины Соколовой завоевала «бронзу» в гонке с раздельного старта классическим стилем на 5 км.

Тэги: лыжная гонка

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологде на улице Гагарина обнаружен труп женщины
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по новой маршрутной схеме
Производство падает, цены растут: Вологдастат опубликовал данные социально-экономической ситуации в регионе
В Череповецком районе под лед ушла машина
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологодской области
В Череповце двоих подростков осудили за покушение на поджог военкомата

Похожие новости

Вологжанка Светлана Заборская завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня»

Соревнования прошли в минувшие выходные в Коми, в республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной

1404
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Великого Устюга заметила рысь у себя в огороде
Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам
В Белозерске машина сбила десятилетнюю девочку
Главный эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ назвала проблемы Вологды «неуникальными»
Сборная Вологодской области завоевала 2 медали на Первенстве СЗФО по волейболу
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Вологде
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6175
0
03.12.2022 [БлогоVO]

Интересный документ. До революции крестьяне не могли на долго уезжать из своей деревни без разрешения

344
0
30.11.2022 [Обзор Прессы]

Судьбоносная встреча. Как потомок настоятеля верховажской церкви спас ее от полного разрушения

635
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика