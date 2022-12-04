Главный эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ назвала проблемы Вологды «неуникальными»

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина с рабочим визитом посетила Вологду и оценила в нашем городе реализацию проектов по благоустройству городской среды.

Светлана Калинина — эксперт Комитета по энергетике и эксперт по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ при профильном комитете Государственной думы, член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда», главный специалист Народного фронта по ЖКХ. С 2011 года она активно путешествует по стране, инспектируя в регионах реализацию крупных инфраструктурных проектов. В ноябре, перед визитом в Вологду, она оценила работу муниципалитетов Ярославля и Архангельска.

«Сейчас в стране трудная экономическая ситуация, и Президент России Владимир Путин поставил перед Народным фронтом задачу по контролю целевого расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов, в том числе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Считаю, наша задача — обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на местах, а залог этого — привлечение в качестве подрядчиков квалифицированных специалистов, знающих толк в своей работе, и грамотный контроль за их деятельностью. К сожалению, в последние три года, бывая в разных регионах, я то и дело сталкиваюсь с бездарными подрядчиками и безалаберными чиновниками, совершающими грубые ошибки при благоустройстве территорий», — прокомментировала цель своего визита в Вологду Светлана Калинина.

В Вологде эксперт Народного фронта оценила состояние Фрязиновского парка, Осановской рощи, бульвара Пирогова, а также продолжающийся ремонт Затоновского берега. Все эти территории в последние пять лет были обновлены за счет федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды».

На тех территориях, где ремонт был выполнен давно, Светлана Калинина инспектировала то, как сохранилось выполненное благоустройство. Например, во Фрязиновском парке она указала сотрудникам Департамента городского хозяйства на сломанные фонари и скамейки, пропавшие крышки от канализационных люков. Кроме того, большие вопросы у федерального ревизора вызвала установка новой детской площадки в парке. Как получилось, что спустя всего четыре года после сдачи отремонтированного парка в эксплуатацию игровой комплекс пришлось менять, да еще и зимой, за счет бюджетных средств, объяснил депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

«В проекте благоустройства Фрязиновского парка в 2018 году детской площадки не было, но мы ее установили по просьбе жителей. Конструкция была не износостойкая, поэтому так быстро пришла в негодность. В этом году мы вместе с жителями обратились к Мэру города Вологды Сергею Воропанову с просьбой заменить детскую площадку, и он принял положительное решение. Путем голосования жители выбрали, какую именно площадку разместить на этой территории. Подрядчик приступил к работам в ноябре, заверив, что успеет провести фундаментные работы до наступления серьезных холодов, а затем выполнит монтаж оборудования. Погода немного подвела, но подрядчик заверил, что будет использовать бетон со специальными присадками, которые можно использовать при отрицательных температурах. Весной мы увидим результат этой работы. В любом случае у подрядчика есть гарантийные обязательства, которые распространяются на пять лет. Фирма проверенная, работает в нашем городе, никуда она не денется, и она готова всё исправить», — говорит Максим Выдров.

Светлана Калинина пожурила депутата, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя слепо доверять подрядчикам, цель которых прежде всего — получение прибыли. И если появится необходимость в исполнении гарантийных обязательств, необходимо не допустить, чтобы этот вопрос был спущен на тормозах, а исправление недочетов легло на плечи бюджета. «За этим строго должны следить народные избранники и прокуратура», — резюмировала Светлана Калинина.

«Вместе с представителем ОНФ мы проверили Фрязиновский парк и Затоновский берег, поступило несколько замечаний, и могу сказать, что по каждому из них мы уже ведем работу. Во-первых, что касается благоустройства Затоновского берега, Администрация города, Архитектурно-градостроительный центр, Лаборатория городской среды и представители ТОС на каждом этапе ведут контроль над рабочими, но у тех не получилось нагнать сроки. Мы привлекли прокуратуру, с подрядчиком ведется соответствующая работа. Во-вторых, сегодня много говорилось о сломанном инвентаре на территории общественных пространств. К сожалению, акты вандализма имеют место в Вологде, мы привлекаем правоохранительные органы, но такие преступления сложно поддаются раскрытию, это общероссийская практика. Поэтому сейчас (еще шесть-семь лет назад такого не было) мы всегда предусматриваем средства на установку камер видеонаблюдения на отремонтированных территориях. Такое оборудование уже стоит на бульваре Пирогова, до конца года восемь камер смонтируют на Затоновском берегу. В-третьих, по всем общественным территориям, которые были отремонтированы в последние годы, а также дворам и дорогам у нас имеются деффектные ведомости, и мы совместно с общественниками ведем работу по исполнению подрядчиками их гарантийных обязательств. Все документы мы готовы предоставить эксперту ОНФ», — прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Кстати, меньше всего вопросов у Светланы Калининой вызвало состояние бульвара Пирогова, который победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Но и титулованное общественное пространство не осталось без критики. Она касалась состояния тротуаров, по которым людям скользко ходить. Администрация обязалась устранить замечание в сжатые сроки.

«Мы ездим по стране не просто так, а чтобы увидеть ошибки, указать на них и добиться их исправления. Понятно, что на местах есть свои специалисты, есть депутатский корпус, есть общественники, есть их синергия. Но все мы с вами знаем, что можно делать работу и не получить результат. Почему? Должна быть цель, проект, к чему нужно привести город, — комфорт, уют, безопасность, должен быть комплексный подход. И этого у Вологды, как и других городов России в провинции, пока нет. Хорошие общественные пространства, благоустроенные дворы соседствуют с явными недоработками, порой мелкими, но на них не обращают внимания. Соседняя улица в ямах, провода торчат, тротуары не подсыпаны, освещения нет. Всё это оставляет отпечаток. Я не могу сказать, что в Вологде ничего не делают, город развивается, но в вопросах благоустройства мне хочется увидеть системный подход. Ведь Вологда — это сказочный край, особенно зимой, именно с таким чувством на сердце я сюда ехала и уезжаю. Но сказку надо сделать сказкой», — говорит координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

В Департаменте городского хозяйства Вологды отметили, что по итогам визита эксперта Народного фронта власти областной столицы сделали ряд поручений. Так, до середины декабря нужно проинспектировать все детские площадки на предмет безопасности и в сжатые сроки устранить недочеты; наладить работу управляющих организаций, касающуюся уборки территорий от снега; провести инвентаризацию отремонтированных общественных пространств и дворов и привести их в соответствие с первоначальными проектами благоустройства.

Светлана Калинина анонсировала, что планирует посетить Вологду с повторной проверкой весной.