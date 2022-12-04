Сборная Вологодской области завоевала 2 медали на Первенстве СЗФО по волейболу

04.12.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области завоевала 2 медали на Первенстве СЗФО по волейболу.

У девушек — «золото», у юношей — «серебро».

С 27 ноября по 3 декабря в Череповце соревновались девушки 2006-07 ггр. В город Металлургов приехали сборные Новгородской, Ярославской, Архангельской, Тверской и Калининградской областей. А так же Республики Коми и Карелия.

Вологодскую область представляла команда череповецкого «СШОР по волейболу», под руководством тренеров Татьяны Мясниковой и Андрея Орлова. Череповчанки в семи матчах не проиграли не одной партии, заняв в итоге первое место. На втором месте девушки из Калининградской области, на третьем из Тверской.

В эти же дни, только уже во Пскове, соревновались юноши до 18 лет. 10 команд были разделены на две группы. Сборная Вологодской области, которую тренирует Алексей Крюков, в квинтете «А» одержала три победы, в трех первых матчах, над сборными Архангельской и Мурманской областей, оба матча завершились со счётом 3:0. И Республики Коми (3:1).

В решающем матче вологжанам противостояла сборная Новгородской области, которая до финала не проиграла не одного сета. Финальный матч завершился со счётом 3:0 в пользу новгородцев, в итоге команда Алексея Крюкова увозит серебряные медали соревнований.

Тэги: волейбол

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