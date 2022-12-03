В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких

В перинатальном центре в Вологде спасли жизнь новорожденному с аномалией легких, сообщил на своей странице в соцсети главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.

«Аномалию развития легких у плода обнаружили еще внутриутробно. В левой плевральной полости скопилось большое количество жидкости, и она полностью нарушила работу лёгкого. После рождения ребёнок не смог бы дышать даже на искусственной вентиляции», — говорится в сообщении.

Для спасения младенца врачи впервые в регионе применили уникальную процедуру EXIT.

«Суть нашего вмешательства состояла в том, что в процессе самостоятельных родов ребенка извлекли, но он оставался прикрепленным пуповиной к плаценте. В это время детский хирург сделал пункцию плевральной полости и вывел жидкость, сдавливающую легкое. После этого пуповину пересекли. Таким образом, оказание медицинской помощи ребёнку было проведено при сохранённом плацентарном кровотоке», рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Маккоев.

Благодаря слаженным действиям специалистов на свет появилась девочка весом 2370 граммов. Сейчас она находится под интенсивным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых.