Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Вологде

03.12.2022 [Происшествия]

49-летняя женщина и двое 14-летних подростков пострадали в ДТП с участием автомобилей «Дэу Нэксия» и «Тойота Ленд Крузер» в Вологде.

Авария произошла у дома № 122 на улице Железнодорожной 2 декабря около 17:20. По предварительной информации, автомобиль «Дэу», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Тойоте» под управлением 35-летнего мужчины, который ехал по улице Железнодорожной в сторону посёлка Семёнково.

Пострадавшие — водитель и пассажиры автомобиля «Дэу Нексия». Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, пострадали дети, пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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