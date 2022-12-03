Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Вологде

49-летняя женщина и двое 14-летних подростков пострадали в ДТП с участием автомобилей «Дэу Нэксия» и «Тойота Ленд Крузер» в Вологде.

Авария произошла у дома № 122 на улице Железнодорожной 2 декабря около 17:20. По предварительной информации, автомобиль «Дэу», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Тойоте» под управлением 35-летнего мужчины, который ехал по улице Железнодорожной в сторону посёлка Семёнково.

Пострадавшие — водитель и пассажиры автомобиля «Дэу Нексия». Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.