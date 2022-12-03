В Чагоде мужчина до смерти избил собутыльника

В Чагоде возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 49-летнего собутыльника, повлёкшему смерть потерпевшего.

«По данным следствия, в ночь на 29 ноября 2022 года в ходе распития спиртного в одном из домов п. Чагода Вологодской области между двумя присутствующими мужчинами произошла ссора. В ходе ссоры один из них нанес второму множественные удары руками по голове», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Спустя некоторое время, заметив, что потерпевшему стало плохо, мужчина вызвал «скорую». Спасти пострадавшего не удалось: он скончался от полученных травм.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.