В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку

03.12.2022 [Происшествия]

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Междуреченском районе.

Авария произошла на 55 километре автодороги «Шуйское — Илейкино» 2 декабря около 19:20. По предварительной версии, 32-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Веста» наехал на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка получила смертельную травму и скончалась.

33-летнюю пассажирку авто госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, сбили пешехода, гибель человека, пострадавшая, травмы
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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