Фестиваль «Пряничная Вологда» приглашает принять участие в конкурсе пряников

02.12.2022 [Культура]

Фестиваль «Пряничная Вологда» начнется в областной столице с 5 декабря. 

В рамках мероприятия состоится конкурс пряников.

– К конкурсу допускаются любые пряники, испеченные своими руками: лепные, вырезные, вырубные, печатные, скульптурные, расписные, оригинальные декоративные пряничные композиции и т.д., – сообщают организаторы.

Для участия нужно предоставить два пряника: один пряник для экспозиции и один пряник для жюри для оценки качества и вкуса.

Конкурс пройдет в пяти номинациях:

  • Печатные пряники.
  • Вырезные (глазурованные и расписные) пряники.
  • Лепные (скульптурные) пряники.
  • Оригинальные декоративные пряничные композиции.

Готовые изделия примут на конкурс 5-8 декабря в Центре ремесел по адресу: Вологда,  Благовещенская, 20.

Работы, предоставленные на конкурс, будут экспонироваться в Центре ремесел с 12 декабря по 22 января. После завершения выставки работы могут быть, по требованию, возвращены владельцам.

Стать участниками конкурса могут все желающие.

Скачать заявку на участие можно на странице фестиваля «Город ремесел» по ссылке.
 

Тэги: фестиваль, конкурс, пряники

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