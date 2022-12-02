Режиссер спектакля «Пятая Вологда» стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска»

Режиссер спектакля «Пятая Вологда» Елена Павлова стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».

Спектакль «Пятая Вологда» (16+) в жанре сайт-специфик создан вологодским ОккервильТеатром в рамках проекта «Память/Ник».

Премьера пройдет в Доме с лилиями 3 декабря.

Елена Павлова – режиссер из Санкт-Петербурга, основатель «Независимого театрального проекта», специально приезжала в Вологду, чтобы познакомиться с культурой и историей города.

Напомним, данный спектакль направлен на популяризацию среди школьников исторического наследия города. Сначала участники посетят реставрируемый объект – дом Засецких. Там они посмотрят, как проводятся работы на памятнике архитектуры федерального значения, а затем придут на спектакль в Дом с лилиями, где увидят, как выглядит памятник в восстановленном виде, как он может жить дальше.

– Мы по-своему переосмыслили тему сохранения деревянного зодчества в Вологде. Месяц – очень маленькие сроки для такого сложного жанра, как сайт-специфик. Для создания спектакля нужно проникнуться, понять и прочувствовать пространство и местный колорит. Поскольку мы не местные жители, нам было сложнее с этим, – рассказала изданию «Культура в Вологодской области» Елена Павлова.

Жанр «сайт-специфик» подразумевают, что действие происходит в месте, которое изначально не предназначено для театральных постановок.

Начало спектакля 3 декабря в 18:00 в Доме с лилиями. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ОккервильТеатра в социальной сети.

