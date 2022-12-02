В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде

Голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» проходит на официальном сайте Администрации города Вологды. Свой голос вологжане могут отдать до 8 декабря включительно.

Участие в голосовании могут принять жители Вологды старше 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через портал госуслуг, поставить «сердце» на выбранном объекте и нажать кнопку «проголосовать».

Так, сейчас лидирует центральная часть сквера на площади Бабушкина, на втором месте площадь Дрыгина, замыкает тройку лидеров кольцо на перекрестке улиц Конева и Можайского. Меньше всего голосов на сегодняшний день набрали места напротив автовокзала и на пересечении улиц Мира и Предтеченской.

15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Вологде звания «Город трудовой доблести». Символом этого события станет стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ. Пять мест для ее размещения предложили архитекторы. По их мнению, именно там стела органично впишется в визуальный облик города, будет хорошо просматриваться с разных точек, доступна максимальному количеству вологжан и туристов.

После того как голосованием будет определено место размещения памятного знака, специалисты начнут разрабатывать проект стелы.