В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде

02.12.2022 [Общество]

Голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» проходит на официальном сайте Администрации города Вологды. Свой голос вологжане могут отдать до 8 декабря включительно.

Участие в голосовании могут принять жители Вологды старше 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через портал госуслуг, поставить «сердце» на выбранном объекте и нажать кнопку «проголосовать».

Так, сейчас лидирует центральная часть сквера на площади Бабушкина, на втором месте площадь Дрыгина, замыкает тройку лидеров кольцо на перекрестке улиц Конева и Можайского. Меньше всего голосов на сегодняшний день набрали места напротив автовокзала и на пересечении улиц Мира и Предтеченской.

15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Вологде звания «Город трудовой доблести». Символом этого события станет стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ. Пять мест для ее размещения предложили архитекторы. По их мнению, именно там стела органично впишется в визуальный облик города, будет хорошо просматриваться с разных точек, доступна максимальному количеству вологжан и туристов.

После того как голосованием будет определено место размещения памятного знака, специалисты начнут разрабатывать проект стелы.

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологде на улице Гагарина обнаружен труп женщины
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по новой маршрутной схеме
Производство падает, цены растут: Вологдастат опубликовал данные социально-экономической ситуации в регионе
26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде
В Череповецком районе под лед ушла машина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль «Пряничная Вологда» приглашает принять участие в конкурсе пряников
Режиссер спектакля «Пятая Вологда» стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска»
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
Первые обладатели повышенной ставки по вкладу «Зимний» в банке «Открытие» дополнительно получат около 2,5 миллионов рублей
В Вологодской области проходит акция «Новогодняя почта»
Предприниматель незаконно организовал отдых детей в Череповецком районе
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6008
0
02.12.2022 [БлогоVO]

Зайчишки настолько любопытны, что даже смотровую вышку посетили

24
0
30.11.2022 [Обзор Прессы]

Судьбоносная встреча. Как потомок настоятеля верховажской церкви спас ее от полного разрушения

441
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика