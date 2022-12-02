В Вологодской области проходит акция «Новогодняя почта»

02.12.2022 [Общество]

Ее организовали Региональная общественная приемная «Единой России», общественные организации «Светлица» и «С миру по нитке».

Акция проводится на площадках общественной приемной в Вологде, штабов общественной поддержки «Единой России» в муниципальных округах области.

Участники акции — дети младшего и старшего школьного возраста, студенты, молодогвардейцы — вместе с педагогами-организаторами мастерят новогодние открытки с трогательными теплыми пожеланиями для бойцов-участников СВО.

Страт акции дан накануне в Тотемском муниципальном округе. Для детей поселка Советский Региональная общественная приемная организовала выездную творческую мастерскую. Красочные открытки дети передали в новогоднюю почту.

А сегодня новогодняя почта пополнилась открытками со словами поздравлений от юных участников акции в городе Вологда. По-настоящему творческая атмосфера царила  в Центре социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке»  на улице Петрозаводская, д. 10. Здесь также работала выездная творческая мастерская. К слову, каждому участнику акции депутат Лариса Кожевина вручила сладкие призы.

«Мы объявили об акции, пригласили всех, кто пожелает, принять участие: и деток, и родителей. Очень красочные, по-настоящему новогодние открытки сделаны руками детей, в каждую вложена частичка тепла. Уверена, что такую новогоднюю почту от детей Вологодской области нашим ребятам, нашим защитникам, героям, кто находится на передовой,  приятно будет получить и прочитать трогательные теплые пожелания», — отметила руководитель Региональной общественной приемной, депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина.

Добавим, прием новогодней корреспонденции в виде открыток организован в Региональной общественной приемной в городе Вологде по адресу: ул. Зосимовская, д. 65. Передать новогодние открытки можно также через местные общественные приемные в муниципальных округах области. Информацию об акции «Новогодняя почта» можно уточнить по номеру телефона (8172) 75-31-12.

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологде на улице Гагарина обнаружен труп женщины
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по новой маршрутной схеме
Производство падает, цены растут: Вологдастат опубликовал данные социально-экономической ситуации в регионе
26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде
В Череповецком районе под лед ушла машина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль «Пряничная Вологда» приглашает принять участие в конкурсе пряников
Режиссер спектакля «Пятая Вологда» стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска»
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
Первые обладатели повышенной ставки по вкладу «Зимний» в банке «Открытие» дополнительно получат около 2,5 миллионов рублей
В Вологодской области проходит акция «Новогодняя почта»
Предприниматель незаконно организовал отдых детей в Череповецком районе
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6008
0
02.12.2022 [БлогоVO]

Зайчишки настолько любопытны, что даже смотровую вышку посетили

24
0
30.11.2022 [Обзор Прессы]

Судьбоносная встреча. Как потомок настоятеля верховажской церкви спас ее от полного разрушения

441
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика