В Вологодской области проходит акция «Новогодняя почта»

Ее организовали Региональная общественная приемная «Единой России», общественные организации «Светлица» и «С миру по нитке».

Акция проводится на площадках общественной приемной в Вологде, штабов общественной поддержки «Единой России» в муниципальных округах области.

Участники акции — дети младшего и старшего школьного возраста, студенты, молодогвардейцы — вместе с педагогами-организаторами мастерят новогодние открытки с трогательными теплыми пожеланиями для бойцов-участников СВО.

Страт акции дан накануне в Тотемском муниципальном округе. Для детей поселка Советский Региональная общественная приемная организовала выездную творческую мастерскую. Красочные открытки дети передали в новогоднюю почту.

А сегодня новогодняя почта пополнилась открытками со словами поздравлений от юных участников акции в городе Вологда. По-настоящему творческая атмосфера царила в Центре социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» на улице Петрозаводская, д. 10. Здесь также работала выездная творческая мастерская. К слову, каждому участнику акции депутат Лариса Кожевина вручила сладкие призы.

«Мы объявили об акции, пригласили всех, кто пожелает, принять участие: и деток, и родителей. Очень красочные, по-настоящему новогодние открытки сделаны руками детей, в каждую вложена частичка тепла. Уверена, что такую новогоднюю почту от детей Вологодской области нашим ребятам, нашим защитникам, героям, кто находится на передовой, приятно будет получить и прочитать трогательные теплые пожелания», — отметила руководитель Региональной общественной приемной, депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина.

Добавим, прием новогодней корреспонденции в виде открыток организован в Региональной общественной приемной в городе Вологде по адресу: ул. Зосимовская, д. 65. Передать новогодние открытки можно также через местные общественные приемные в муниципальных округах области. Информацию об акции «Новогодняя почта» можно уточнить по номеру телефона (8172) 75-31-12.