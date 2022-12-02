Предприниматель незаконно организовал отдых детей в Череповецком районе

02.12.2022 [Общество]

В Череповецком районе суд привлёк предпринимателя к административной ответственности за нарушение закона в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что в июне 2022 года предприниматель предоставлял услуги по организации отдыха детей и профильных сборов для несовершеннолетних на территории гостевого дома в Череповецком районе.

«Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 39 признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Привлекаемый пытался оспорить решение, но его оставили без изменений.

Тэги: предприниматель, детский отдых, нарушение, суд, штраф

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