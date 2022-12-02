В ближайшее время Вологодская область останется под властью морозов

02.12.2022 [Общество]

Сибирский антициклон не спешит сдавать свои позиции, поэтому в выходные дни (3-4 декабря) на территории Вологодской области сохранится переменная облачность и обойдется без существенных осадков. Сообщает Вологодский ЦГМС.

«В условиях повышенной влажности, слабого ветра и морозной погоды продолжится процесс образования инея и изморози. В ночные часы температура воздуха напрямую будет зависеть от облачности, даже облака верхних ярусов сыграют роль „одеяла“, препятствующего выхолаживанию. В ночь на субботу ночные температуры прогнозируются в пределах -13,-18 гр, местами (преимущественно по западу при натекании облачности) до -8 гр. В дневные часы в выходные дни от -6, до -11 мороза. В ночь на воскресенье распределение температур примерно такое же, ночью -10,-15 гр, при прояснениях до -20 гр. В целом, температурный фон в выходные дни будет на 4-6 гр ниже климатической нормы», — поясняют синоптики. 

С наступлением новой недели существенно теплее не станет. Хотя атлантические циклоны постепенно начнут оттеснять «восточного гостя» с территории региона. 5 декабря небольшой снег пройдет преимущественно по западным районам области. По предварительным данным, в последующие дни благодаря влиянию атмосферных фронтов на большей территории ожидается облачная погода с небольшим снегом. Среднесуточная температура станет выше, но по-прежнему будет отставать от среднемноголетних значений.

Тэги: непогода, погода, морозы

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