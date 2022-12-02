С 10 декабря детям до 14 лет будет запрещено выгуливать собак в одиночку

С 10 декабря в России вступает в силу закон, запрещающий выгул собак высотой в холке от 60 сантиметров и потенциально опасных пород детьми до 14 лет. Теперь дети смогут выгуливать собак только в сопровождении взрослых.

Также теперь запрещено отпускать собаку на улицу без хозяина и выгуливать крупных собак без намордника.

«Это дополнительные требования к уже установленным федеральным законом. Предварительно мы провели общественные обсуждения. Решение основывалось на практике рассмотрения таких материалов. Периодически нам поступают обращения, что дети выгуливают крупных собак. Такие породы, как алабай, таскают детей и кидаются на прохожих. Самовыгул зачастую приводит к порче вещей, причинению вреда здоровью. Поэтому запрет вводим для безопасности жителей, сохранности имущества. Список опасных собак определен правительством, в него входит 12 пород. Контролировать соблюдение требований будет управление ветеринарии, будем рассматривать заявления. Пока штрафы не предусмотрены, будем выдавать предостережения», — рассказал главный консультант регионального управления ветеринарии Дмитрий Шемняков.

Управление ветеринарии также выступает за то, чтобы к нарушителям были применены штрафы.