Туристический поезд «К северному сиянию» пустят через Вологду в следующем году

3 ноября 2023 года из Москвы через Вологду, Петрозаводск и Мурманск запустят новый туристический поезд «К северному сиянию».

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Маршрут поезда разработан так, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие туда, где появляется северное сияние.



Для удобства туристов в состав поезда будут включены вагон-ресторан, вагоны СВ, купе, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. В каждом вагоне предусмотрен душ.