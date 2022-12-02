Туристический поезд «К северному сиянию» пустят через Вологду в следующем году

02.12.2022 [Общество]

3 ноября 2023 года из Москвы через Вологду, Петрозаводск и Мурманск запустят новый туристический поезд «К северному сиянию».

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Маршрут поезда разработан так, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие туда, где появляется северное сияние.

Для удобства туристов в состав поезда будут включены вагон-ресторан, вагоны СВ, купе, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. В каждом вагоне предусмотрен душ.

Тэги: поезда, Туризм

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