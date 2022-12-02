В Верховажье водитель через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который врезался в его авто

02.12.2022 [Общество]

В Верховажье суд рассмотрел иски владельцев автомобиля ВАЗ-2107 и прицепа к мужчине, по вине которого произошло ДТП.

Установлено, что авария произошла на улице Первомайской 14 июня 2022 года. Виновник ДТП за рулём автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди ВАЗ-2107 с прицепом. За нарушение ПДД водителя «Приоры» привлекли к административной ответственности. Впоследствии выяснилось, что у него не было ОСАГО.

Истцы просили суд взыскать с ответчика 96 280 рублей за восстановительной ремонт машины и прицепа, а также 17 325 рублей судебных расходов. Рассмотрев материалы дела, суд полностью удовлетворил иск и взыскал с виновника ДТП требуемые деньги, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, суд, иск, ремонт

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