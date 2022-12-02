Член центрального штаба ОНФ раскритиковала обустройство Фрязиновского парка в Вологде

Вологду с инспекцией посетила Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

В первую очередь она посмотрела благоустройство Фрязиновского парка, который был создан по инициативе местных жителей. Парк получил финансирование в 2018 году по программе «Городская среда». Однако, все еще не доведен до ума. При этом подрядчик — ООО «СК Новый дом» получила за работы 21 миллион рублей.

Осмотрев с журналистами и местными сотрудниками ОНФ парк, Светлана Калинина жестко раскритиковала благоустройство парка. Она считает, что контроль за реализацией нацпроекта со стороны вологодских чиновников отвратителен, при этом чиновники пренебрегли тратами из бюджета. Чтобы доказать свои слова Калинина уронила скамейку в парке, которая должна быть забетонирована.

Координатор намерена проверить все документы по благоустройству парка.