Житель Вологды получил семь месяцев исправительных работ за кражу велосипеда

В Вологде суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в краже велосипеда.

Установлено, что вечером 17 апреля 2022 года подсудимый ехал с работы домой на своём велосипеде, но по пути у него спустило заднее колесо.

«Увидев, что у остановочного комплекса стоит пристегнутый тросом велосипед, он решил похитить его, чтобы доехать до конца своего маршрута. Он подошел к велосипеду, открыл замок противоугонного троса ключом от своего троса и, сев на велосипед, поехал домой. Свой транспорт он оставил в подъезде соседнего дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и отказался от дачи показаний. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.