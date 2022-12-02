Житель Вологды получил семь месяцев исправительных работ за кражу велосипеда

02.12.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в краже велосипеда.

Установлено, что вечером 17 апреля 2022 года подсудимый ехал с работы домой на своём велосипеде, но по пути у него спустило заднее колесо.

«Увидев, что у остановочного комплекса стоит пристегнутый тросом велосипед, он решил похитить его, чтобы доехать до конца своего маршрута. Он подошел к велосипеду, открыл замок противоугонного троса ключом от своего троса и, сев на велосипед, поехал домой. Свой транспорт он оставил в подъезде соседнего дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и отказался от дачи показаний. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Тэги: кража, велосипед, уголовное дело, суд, приговор, исправительные работы

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологде на улице Гагарина обнаружен труп женщины
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по новой маршрутной схеме
Производство падает, цены растут: Вологдастат опубликовал данные социально-экономической ситуации в регионе
26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде
В Череповецком районе под лед ушла машина

Похожие новости

Двоих жителей Шекснинского района будут судить за убийство мужчины и женщины в деревне Горка

В зависимости от роли каждого, им также грозит наказание за незаконный оборот оружия, кражу и хулиганство

777
0

Житель Череповца три года наблюдал за машиной, прежде чем её украсть

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а авто постановил вернуть владельцу

1015
0

В Великоустюгском районе мужчина потратил полторы тысячи рублей с найденной на улице карты

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа за кражу

771
0

В Тотемском районе подростка будут судить за кражу денег и украшений на сумму более миллиона рублей у опекуна

15-летний обвиняемый признал вину, но не согласился с оценкой похищенного

1612
0

Вологжанин «по ошибке» вышел со спиртным через зону входа супермаркета

Продуктов и спиртного он набрал на 6000 рублей

1307
0

Для спасения друга от мобилизации житель Бабушкинского района обвинил его в краже

В ходе проверки информация о краже не подтвердилась

1818
0

В Усть-Кубинском районе двое братьев украли иконы и бензопилу с чужих дач

Возбуждено уголовное дело

1633
0

За кражу в Череповце 2,6 млн рублей мужчина получил 2 года условного срока

Преступление было совершено в городе металлургов еще в сентябре 2017 года

834
0

В Череповце водителя осудили за кражу 2,5 млн. рублей у начальника

Сам факт кражи произошёл ещё в 2017 году

1252
0

Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области

Вещи и медикаменты были собраны жителями Шексны и предназначались для участников специальной военной операции

1737
0

В Великоустюгском районе пьяный мужчина украл икону из чужого дома

Суд приговорил его к одному году и пяти месяцам колонии особого режима

998
0

Житель Воронежской области украл из вологодской библиотеки два ноутбука

Один ноутбук мужчина успел реализовать, второй у него изъяли полицейские

792
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предприниматель незаконно организовал отдых детей в Череповецком районе
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
В ближайшее время Вологодская область останется под властью морозов
С 10 декабря детям до 14 лет будет запрещено выгуливать собак в одиночку
Туристический поезд «К северному сиянию» пустят через Вологду в следующем году
В Верховажье водитель через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который врезался в его авто
Член центрального штаба ОНФ раскритиковала обустройство Фрязиновского парка в Вологде
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5981
0
01.12.2022 [БлогоVO]

Морозные Водники. Вологда

601
0
30.11.2022 [Обзор Прессы]

Судьбоносная встреча. Как потомок настоятеля верховажской церкви спас ее от полного разрушения

415
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика