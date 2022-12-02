Банк России за три месяца выявил шесть нелегальных кредитных организаций в Вологодской области

Банк России в сентябре – ноябре выявил на территории Вологодской области шесть организаций с признаками нелегальных кредиторов. Обычно они маскируются под микрофинансовые организации или ломбарды, давая людям незаконно деньги в долг.

Выявленные «черные кредиторы» внесены в предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который Банк России ведет с июня 2021 года.

На 1 декабря в список внесено уже свыше 7,6 тыс. организаций и интернет-проектов со всей России, в том числе 39 из них зарегистрированы на территории Вологодской области.

В Банке России напоминают, что нелегальные организации находятся вне правового поля и могут устанавливать любые, ничем не ограниченные проценты по кредитам, штрафы и комиссии, изменять условия договора в одностороннем порядке и взыскивать долги незаконными методами. Располагая персональными данными клиента, мошенники также могут незаконно оформить на его имя кредит. В результате обратившиеся к нелегальным финансовым организациям вологжане рискуют потерять деньги и имущество.

«При выборе финансовой организации необходимо быть предельно внимательным. Прежде чем доверить кому-то сбережения, взять кредит или заем, надо проверить, есть ли у организации лицензия или разрешение Банка России на ведение этой деятельности и состоит ли она в соответствующем реестре. Это можно сделать в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Нужно также обязательно выяснить, не упоминается ли компания в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», – советует управляющий Отделением Вологда Банка России Алексей Щербинин.

Всего с начала 2022 года в Вологодской области выявлено 14 нелегальны кредитных компаний.