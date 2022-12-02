Михаил Чернышов одержал победу на Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера России А. П. Аксёнова.



Турнир прошел с 21 по 26 ноября 2022 года в городе Анапа, в нем приняли участие более 160 юношей 13-14 и 15-16 лет со всех уголков страны. Всего от города Череповца были вызваны три спортсмена: Чернышов Михаил, Багиров Бахтияр, Макаров Алексей.



Михаил Чернышов, который тренируется у тренера Вадима Бараша, одержал 4 победы в 4 поединках в весовой категории 48 кг. против соперников из Белгородской области, Омской области, Чеченской республики и Краснодарского края.



Показанный результат позволил череповецкому боксеры войти в основной состав сборной России по боксу под первым номером.