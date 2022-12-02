Михаил Чернышов одержал победу на Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера России А. П. Аксёнова.
Турнир прошел с 21 по 26 ноября 2022 года в городе Анапа, в нем приняли участие более 160 юношей 13-14 и 15-16 лет со всех уголков страны. Всего от города Череповца были вызваны три спортсмена: Чернышов Михаил, Багиров Бахтияр, Макаров Алексей.
Михаил Чернышов, который тренируется у тренера Вадима Бараша, одержал 4 победы в 4 поединках в весовой категории 48 кг. против соперников из Белгородской области, Омской области, Чеченской республики и Краснодарского края.
Показанный результат позволил череповецкому боксеры войти в основной состав сборной России по боксу под первым номером.
Михаил Чернышов одержал победу на Всероссийских соревнований по боксу
Михаил Чернышов одержал победу на Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера России А. П. Аксёнова.
Похожие новости
Сокольский боксер Руслан Проворов выиграл Всероссийские соревнования
По итогам турнира Руслан вошел в сборную страны для участия в международных соревнованиях
3 медали завоевали спортсмены Центра боевых искусств Череповца на чемпионате по французскому боксу
В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из всех субъектов СЗФО
3 медали завоевали сокольские спортсмены на межрегиональных соревнованиях по боксу
Всего в турнире приняли участие более 300 боксёров
Череповецкие спортсмены привезли из Твери золото и серебро Всероссийских соревнований по боксу
Турнир посвящен памяти первого мастера спорта СССР из Тверской области Виталия Карелина. Город металлургов представляли спортсмены отделения бокса «СШОР № 3»
Серебро и две бронзы завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по боксу РФСО «Спартак»
В соревновании приняли участие шесть воспитанников МАУ СШОР №3 Череповца
Две золотых медали завоевали череповчане на Чемпионате России по французскому боксу-сават
Всего на счету череповецких спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей
Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские боксеры на межрегиональных соревнованиях
Турнир памяти Героя Советского Союза Юрия Сироткина прошел в выходные в Ярославле
4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа
Соревнования среди юношей 2008–2009 гг. р. прошли в выходные в Великих Луках
Четыре золотые медали завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по боксу
Соревнования прошли в Уссурийске с 16 по 19 марта
Сборная Вологодской области заняла первое место в соревнованиях СЗФО РФ по боксу
Команда юниоров и юниорок до 17 лет завоевала 14 медалей
Вологодский боксер взял золото международного турнира «Балтийский ринг»
В соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие представители боксерских школ из регионов Северо-западного и Северокавказского федеральных округов, Санкт-Петербурга и Польши
Вологодские спортсмены завоевали бронзу летней Спартакиады молодежи России по боксу
Наград удостоились Дмитрий Поляк и Илгар Джафаров