«Около 14:30 во время патрулирования автодороги „Москва-Архангельск“ на 448 километре Михаил Бегунов и Николай Огурцов обратили внимание на двигавший со стороны города Вологды грузовой автомобиль Джак. За рулем транспортного средства сидел мужчина, при этом у него на коленях сидела девочка, держась за руль. Развернувшись в обратном направлении, госавтоинспекторы включили на служебном автомобиле проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Экипаж быстро догнал иномарку и остановил ее. К тому моменту, когда грузовик остановился на обочине, ребенок сидел на пассажирском сидении. Полицейские потребовали от мужчины документы на автомобиль и водительское удостоверение. Им оказался житель города Иваново 1991 г. р. Во время общения с госавтоинспекторами мужчина не отрицал сложившуюся ситуацию»
В Вологодской области наряд ДПС остановил грузовой автомобиль, которым управляла 9-летняя девочка
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