В Вологодской области наряд ДПС остановил грузовой автомобиль, которым управляла 9-летняя девочка

Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль, за рулем которого сидела девятилетняя девочка. Ребенок управлял автомобилем, сидя у отца на коленях.

Нарушителем ПДД оказался житель Ивановской области. В отношении него составлен административный материал за нарушения ПДД.

Как рассказали в УМВД России по Вологодской области в один из дней на прошлой неделе наряд отдельной роты ДПС ГИБДДД ОМВД России по Вологодскому району заступил на службу по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Около 14:30 во время патрулирования автодороги „Москва-Архангельск“ на 448 километре Михаил Бегунов и Николай Огурцов обратили внимание на двигавший со стороны города Вологды грузовой автомобиль Джак. За рулем транспортного средства сидел мужчина, при этом у него на коленях сидела девочка, держась за руль. Развернувшись в обратном направлении, госавтоинспекторы включили на служебном автомобиле проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Экипаж быстро догнал иномарку и остановил ее. К тому моменту, когда грузовик остановился на обочине, ребенок сидел на пассажирском сидении. Полицейские потребовали от мужчины документы на автомобиль и водительское удостоверение. Им оказался житель города Иваново 1991 г. р. Во время общения с госавтоинспекторами мужчина не отрицал сложившуюся ситуацию»

По данному факту в отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Девятилетняя девочка также получила административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Так как ребенок не достиг возраста привлечения к административной ответственности, материал об административном правонарушении был отменен, но информация об административном правонарушении была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.