Пятеро жителей Вологодской области лишились своих машин за повторную пьяную езду

02.12.2022 [Общество]

У пятерых жителей Вологодской области изъяли транспортные средства за то, что те повторно сели за руль в нетрезвом виде. У четверых из них по решению суда конфискованы автомобили, у еще одного изъят мотоцикл. Все ТС продадут на торгах, а деньги направят в доход государства. Это стало возможным благодаря поправкам в Уголовный кодекс РФ, вступившим в силу в июле этого года.

Как сообщает газета «Красный Север», первое решение о конфискации транспортного было вынесено Вытегорским районным судом.  В декабре 2020 года он уже был оштрафован на 30 тысяч и на полтора года был лишен водительских прав за пьяную езду. Когда прошел срок лишения прав, мужчина снова сел пьяным за руль и теперь уже лишился автомобиля. Таким же образом без своей машины остался 49-летний житель Тотьмы. 

Изменения в уголовный и административный кодексы были внесены в июле этого года. С 25 июля, если лишенный прав водитель (в трезвом состоянии) вновь попадется за рулем, ему грозят штраф 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок 100 — 200 часов. За второе такое же нарушение, совершенное в течение года, необходимо будет отработать уже как минимум 150 часов или заплатить 50 — 100 тысяч. При этом скидка 50% на подобные штрафы не распространяется.

Также водители могут лишиться своих ТС, если у них уже есть наказание в административном порядке или они имеют судимость  за нарушение ПДД и совершившие их повторно. В первую очередь речь идет о «пьяной» езде.

Если водитель попадается нетрезвым второй раз в течение года после лишения прав, либо в течение года после их возврата (пока он считается подвергнутым наказанию), то он может остаться без машины. Также конфисковать машину могут за  выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/час и «трезвая» езда после лишения водительских прав. Правда, в этих случаях конфискация возможна лишь при третьем факте нарушений. Стоит отметить, что решение о конфискации принимает суд. 

Тэги: пьяная езда, пьяный за рулем

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