Хоккеисты череповецкой «Северстали» взяли одно очко в матче против лидера сводной турнирной таблице КХЛ

02.12.2022 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» взяли одно очко в матче против лидера сводной турнирной таблице КХЛ, петербургским СКА.

Основное время завершилось в ничью — 3:3. Череповчане открыли счёт в первом периоде, Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса реализовал первое же большинство своей команды. Хозяева отыгрались на старте второй двадцатиминутке, но почти тут же, сразу впервой атаке после пропущенного гола Робин Пресс возвращает лидерство своей команде. Игроки СКА продолжили атаковать и в середине второго периода добиваются успеха, с разницей в две минуты в ворота Александр Самонова влетают две шайбы, особенно обидно что один гол «желто-черные» пропустили играя в большинстве — 2:3.

Сравнять счёт «сталеварам» удалось в третьем периоде. Никита Рожков забросил шайбу в первом же матче за «Северсталь» и перевел игру в овертайм.

Овертайм продлился всего 55 секунд. Именно столько понадобилось защитнику СКА Александру Никишину чтобы забросить шайбу и принести победу своей команде со счётом 4:3, а «Северсталь» увозит одно очко из Санкт-Петербурга.

«Сегодня праздник хоккея. Надеюсь, мы его не испортили зрителям. Матч был с обилием моментов, с голами, с комбинациями, с ошибками. Жалко, что мы совершили на одну ошибку больше. Глупый гол, но это уже не первый. В этом сезоне у нас болезнь пропускать в большинстве, причём важные, переломные голы. В принципе, если бы перед игрой сказали, что мы увезём ничью в основное время, я бы был доволен. У нас был моментик в конце игры. Жалко, что не использовали. Работаем дальше», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут в субботу. Соперниками «желто-черных» будет подмосковный «Витязь».

Тэги: хоккей

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