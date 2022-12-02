Бывшая глава Судского сельского поселения привлечена к ответственности за то, что пинала подростка

Суд привлек к ответственности бывшую главу одного Судского сельского поселения Череповецкого района. Будучи еще в должности она оскорбила и пнула подростка на футбольном поле.



Происшествие случилось днем 26 июля 2022 года. Глава, находясь на футбольном поле, поссорилась с подростком 2010 года рождения, высказала в его адрес оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме, а также пнула его по ноге, от чего несовершеннолетний испытал физическую боль.

«Ее действия квалифицированы по ч.1 ст. 5.61. КоАП РФ как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме; по ст. 6.1.1. КоАП РФ как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. В судебное заседание правонарушительница не явилась, в письменных объяснениях вину не признала, однако факт конфликта с несовершеннолетним не отрицала», — поясняют в пресс-службе судов Вологодской области.

Очевидцы происшествия говорят, что конфликт случился из-за того, что подросток отказался фотографироваться для социальных сетей.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 39 признал женщину виновной и назначил ей наказание:

— по ч.1 ст. 5.61. КоАП РФ («Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме) — штраф в размере 3000 рублей;

— по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль)- штраф в размере 5000 рублей.



Постановления в законную силу вступили, участниками процесса не обжалованы.