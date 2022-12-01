Банк «Открытие»: к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»
Курс рубля к доллару и евро остается в большой зависимости от сальдо торгового баланса. И хотя оно сокращается под влиянием постепенного сокращения экспорта и роста импорта, его размер в третьем квартале составил около 70 млрд долл., что существенно выше уровней 2000-2021 гг. При этом серьезное ухудшение платежного баланса за счет импорта невозможно: импорт товаров и услуг в существенной степени восстановился и в третьем квартале достиг 85 млрд долл, что составляет около 90% от уровня третьего квартала допандемийного 2019 г. и около 85% докризисного 2021 г. Потребительский импорт восстановился практически полностью, основное снижение связано со снижением инвестиционного импорта.
Основные риски ухудшения платежного баланса связаны со снижением объемов экспорта, который в третьем квартале составил 153 млрд долл. При этом краткосрочные риски снижения экспорта и ослабления рубля невелики: добыча нефти сохраняется на уровнях выше 10,5 млн барр. в сутки, объемы экспортных контрактов – судя по обрывочной информации в СМИ – остаются высокими. Учитывая, что все основные экспортные/импортные контракты уже заключены, поддержка рубля со стороны торговых операций будет сохранятся.
В то же время по отношению к доллару США рубль к концу года может ждать небольшое ослабление до 62-66 рублей – прежде всего за счет возможного укрепления доллара с текущих 1,04 за евро до 0,98-0,99 за евро в случае продолжения жесткой риторики со стороны ФРС, так и – гипотетически – за счет всплеска спроса на валюту в результате роста рублевой ликвидности в конце года.
В отношении 2023 г. риски существенного сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов несколько снизились в связи с обсуждаемым достаточно высоким потолком цен на нефть – сравнимым с текущими котировками – ниже которого покупатели российской нефти и нефтепродуктов смогут получать топливо без ограничений. Снижение коснется лишь экспорта российской нефти, поставки которой морским путем в страны ЕС в рамках шестого пакета санкций с 5 декабря будут запрещены; ранее эти поставки составляли около 1,5 мбс. Однако в условиях, когда доставка морским путем в другие страны останется нетронутой при условии ее продажи по цене ниже потолка, а сам потолок будет высоким, переориентировать поставки нефти «для ЕС» в другие страны вполне возможно. В этих условиях, если цены на нефть сохранятся вблизи текущих уровней, курс рубля в 2023 г. будет колебаться между 65-70 за доллар.
В то же время риски заметного снижения цен на нефть в 2023 г. продолжают увеличиваться из-за наступления рецессии в основных экономиках на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. До последнего времени Китай рассматривался островком экономического роста, где проведение мягкой денежно-кредитной и фискальной политики могло бы уравновесить негативные эффекты от рецессии в США и ЕС. Однако последние события показали, что фактор коронавируса не отошел окончательно на задний план и в 2023 г. может вновь сыграть свою роль: политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае и готовность властей и далее вводить существенные эпидемиологические ограничения увеличивают вероятность повторения мировой рецессии в отдельных кварталах в 2023 г. В этом сценарии волатильность рубля за счет существующих ограничений по операциям с капиталом будет заметно меньше по сравнению с ситуацией 2008, 2016 и 2020 г., однако постепенное ослабление рубля может быть достаточно существенным.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»).
Банк «Открытие»: к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться
Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»
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