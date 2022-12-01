Предновогодняя ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 18 декабря.
Мероприятие известно тем, что приглашает к участию молодых дизайнеров, ремесленников и семейные мануфактуры.
По словам организаторов, это будет маркет новогодних подарков от локальных проектов в категориях:
- дом и декор
- одежда и аксессуары
- украшения
- крафтовая косметика
- одежда и игрушки для детей
– Встретимся с вами в уютной обстановке, будем ловить дух Рождества и создавать праздничный декор на мастер классах, – говорится на странице мероприятия в социальной сети.
Ярмарка пройдет 18 декабря с 11:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Мира, 6, третий этаж ресторана «Прометей».
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.