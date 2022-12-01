Предновогодняя ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 18 декабря.

Мероприятие известно тем, что приглашает к участию молодых дизайнеров, ремесленников и семейные мануфактуры.

По словам организаторов, это будет маркет новогодних подарков от локальных проектов в категориях:

дом и декор

одежда и аксессуары

украшения

крафтовая косметика

одежда и игрушки для детей

– Встретимся с вами в уютной обстановке, будем ловить дух Рождества и создавать праздничный декор на мастер классах, – говорится на странице мероприятия в социальной сети.

Ярмарка пройдет 18 декабря с 11:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Мира, 6, третий этаж ресторана «Прометей».

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.