Глава Череповца Маргарита Гусева обнародовала данные о количестве погибших череповчан в зоне СВО

01.12.2022 [Общество]

В зоне СВО с 24 февраля погибли 12 череповчан и жителей района.  Об этом на расширенном заседании Городского общественного совета сообщила глава города Маргарита Гусева.

«С несколькими участниками спецоперации нет связи. Причины разные: кто-то в местах, где просто не ловит связь, есть ребята в плену. Одного из таких ребят мы вернули. Задача — вернуть всех. Есть и потери. Они минимизированы, но сказать, что их не будет, мы не имеем права», — рассказала Маргарита Гусева.

Двоих солдат похоронят сегодня. 

 

Тэги: военная спецоперация, спецоперация

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