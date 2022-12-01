Глава Череповца Маргарита Гусева обнародовала данные о количестве погибших череповчан в зоне СВО

В зоне СВО с 24 февраля погибли 12 череповчан и жителей района. Об этом на расширенном заседании Городского общественного совета сообщила глава города Маргарита Гусева.

«С несколькими участниками спецоперации нет связи. Причины разные: кто-то в местах, где просто не ловит связь, есть ребята в плену. Одного из таких ребят мы вернули. Задача — вернуть всех. Есть и потери. Они минимизированы, но сказать, что их не будет, мы не имеем права», — рассказала Маргарита Гусева.