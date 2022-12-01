В Шексне установят первый в области ветрогенератор

Глава Шекснинского района Сергей Маров сообщил, что в Шексне будет установлен первый в области ветрогенератор.

«Сегодня в Шексне намечается интересное событие. Будет установлен ветрогенератор на 100 кВт/ч. Месторасположение — напротив придорожного сервиса «Михайловское подворье». Ветряк прекрасно будет видно с федеральной трассы. Высота мачты — 40 метров. Для сравнения: труба ШКДП 120 метров. Длина лопастей — 10 метров. Движение лопастей начинается при скорости ветра 5 м/с и при 25 м/с автоматика «нажмет на тормоза», — раскрыл основные характеристики источника альтернативной энергии глава района.

По словам Сергея Марова, альтернативная энергетика в районе развивается давно, на кондитерской фабрике «Атаг» генерируются мегаватты электроэнергии на завод ДВС.