Три ключевых архива Вологодской области объединены в один

Три ключевых архива Вологодской области объединились в один. Реорганизация учреждений произошла 1 декабря.

Вологодский областной архив новейшей политической истории и Вологодский областной архив по личному составу вошли в состав Государственного архива Вологодской области. Возглавил новое учреждение Кирилл Ковалев.

Сообщается, что тенденция слияния архивных учреждений сейчас характерна для многих регионов.

– Как показывает практика, объединенные структуры работают более слаженно и эффективно. Ведь все ресурсы организации – информационные, технические, трудовые – сконцентрированы, – говорится на интернет портале архивной службы Вологодской области. – В планах нового учреждения – оптимизация и модернизация рабочего процесса с архивными документами, углубление процесса цифровизации, обновление материально-технической базы. Будут внедряться новые подходы в работе структурных подразделений и отделов. А также выстраиваться долгосрочное стратегическое партнерство с архивными службами других регионов.

Основные задачи Государственного архива Вологодской области – комплектование, учет и сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации, а также исполнение социально-правовых и генеалогических запросов, копирование документов по запросам пользователей.

Архивные фонды останутся в прежних зданиях на улицах Мальцева, 17, Октябрьская, 4, и Маяковского, 30. Для самостоятельной работы пользователи все также могут посетить читальные залы Государственного архива.

