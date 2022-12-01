Семь вологодских экскурсоводов прошли профессиональную аттестацию

Аттестация гидов-экскурсоводов состоялась в Вологде. С ней успешно справились семь представителей этой профессии из областного центра и Кириллова. Это второе квалификационное испытание в регионе, первое уже завершилось в Великом Устюге, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области

– Аттестация в первую очередь связана с вступлением в силу федерального закона, который регламентирует деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков в нашей стране, – рассказал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский. – В рамках первого квалификационного испытания, прошедшего в Великом Устюге, с аттестацией успешно справились восемь человек. Они получили аттестат, который позволяет в законном порядке работать экскурсоводом на территории нашего региона.

Аттестация проходила в два этапа. Сначала специалисты выполнили тестовое задание, где проверялись знания методики экскурсоведения, базовых юридических аспектов и истории Вологодской области. Затем шла практическая часть: экзаменующиеся представили фрагмент экскурсии на тему, которая выпала в экзаменационном билете.

– Сложностей в аттестации не возникло, потому что уже есть профессиональное образование в этой сфере и многолетний опыт работы, в том числе преподавательский. Я веду дисциплину «Экскурсионное обслуживание туристов» в Кирилловском колледже культуры и туризма, – поделился впечатлениями аттестованный экскурсовод Евгений Кивелев. – Ко второму заданию тоже были подготовлены. Нам были заранее известны десять тем, и одна из них попалась в экзаменационном билете. За шесть минут нужно было представить фрагмент экскурсии и рассказать об отдельном объекте показа. Так как я приехал из Кириллова, то, конечно, подготовил экскурсии на местном материале.

Решение об аттестации принимала специальная комиссия, которая частично работала в режиме ВКС. В нее вошли специалисты Департамента культуры и туризма и сотрудники крупнейших музеев региона, а также представители туристической сферы.

– Экскурсовод – это лицо города и даже области, потому что он работает с гостями из других регионов и стран, и одним из первых они видят как раз экскурсовода. От того, как он сможет увлеченно и интересно рассказать, зависит первое впечатление туриста, и то, захочет ли он сюда вернуться и пригласить своих друзей, – отметил руководитель отдела по паломничеству и православному туризму Вологодской епархии Алексей Красиков. – Очень важно предоставить нашим гостям качественные услуги, поэтому на экскурсионный маршрут должны выходить люди с квалификацией, обладающие соответствующими знаниями и навыками.

Все аттестованные войдут в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, действующий в России с 1 сентября, и теперь будут считаться специалистами, которые имеют право проводить экскурсии на территории всего региона. Следующие экзаменационные испытания запланированы в декабре в Череповце и Кириллове.

Всего в области на данный момент пройти аттестацию изъявил желание 31 экскурсовод.

