Возвращение в «Лайтури»

Современный ритм жизни заставляет нас постоянно куда-то бежать. Мы уже привыкли, что стресс и постоянный дедлайн — наше обычное состояние, и часто не считаем нужным остановиться, задуматься, оглядеться по сторонам. А ведь эти простые, и, казалось бы, нерезультативные действия, необходимы любому человеку не только для того чтобы отдохнуть и перегрузить сознание, но и чтобы по-новому взглянуть на те задачи, которые он постоянно решает.

Когда важна «перезагрузка»

Именно поэтому так важно, несмотря на самую высокую загруженность, время от времени менять визуальный ряд и позволить себе насладиться видом озера, красотой заката, набрать в легкие чистого, свежего воздуха.

Конечно, мы привыкли считать, что все это — атрибуты отдыха. А в вихре рабочих будней для релакса на природе и ментальной перезагрузки трудно найти даже несколько свободных минут.

А что, если взглянуть на все это с другой стороны? К примеру, руководители деловых компаний прекрасно понимают, как важно обучение персонала, мероприятия по тим-билдингу и сплочению команды, семинары, на которых сотрудники могут не только узнать что-то новое, но и обменяться практическим опытом.

Такие мероприятия чаще всего проводят в крупных городах, все в той же суете и без отрыва от ежедневного стресса.

Но ведь можно провести обучающий семинар, уехав из города. Так, например, турбаза «Лайтури» в Кирилловском районе Вологодской области имеет опыт организации и приема различных деловых мероприятий, семинаров, конференций на своей территории. Здесь могут разместить до 100 участников мероприятия в любом формате — от конференции до фитнесс-конвенции или йога-тура.

Проживать при этом ваши сотрудники будут в комфортабельных коттеджах со всеми удобствами. А в перерывах между работой смогут насладиться сказочно красивой природой этого места, отдохнуть и воспользоваться возможностями для активного или неспешного отдыха.

В административном помещении базы готовы создать для бизнеса комфортные условия для работы — дизайн помещения позволяет зонировать пространство для любого количества участников обучающего мероприятия. Так что после масштабной лекции разбить слушателей на размещенные в отдельных зонах небольшие команды для отработки на практике полученных навыков, здесь можно за считанные минуты.

Новые форматы привычных мероприятий

Летом при хорошей погоде деловую активность можно вынести за пределы стен помещения. Такой экологический формат работы на свежем воздухе сегодня становится все более популярным во всем мире. Ну, а ваши сотрудники, оказавшись в непривычных условиях, лучше запомнят информацию, которую до них необходимо донести, — психологи и коучи уже давно знают этот прием, он широко используется в педагогических методиках по всему миру.

Кроме деловых встреч, в «Лайтури» готовы предоставить площадки и под другие мероприятия. Так, здесь есть опыт проведения музыкальных концертов. Есть летняя площадка с крытой сценой, где можно проводить даже рок-фестивали по типу знаменитого «Вудстока». А можно устроить небольшой бардовский слёт с тихим пением под гитару в костровой зоне.

Особо отметим, что для любого мероприятия здесь готовы предусмотреть не только гибкую система скидок, но и обеспечить максимально комфортное обслуживание. Например, ресторан базы готов организовать питание по запросу клиентов: будь то изысканное банкетное меню на свадьбу, кофе-брейки на деловых встречах, или вегетарианское питание для йога-туров.

Кстати, в группе «Лайтури» https://vk.com/laituri и на сайте https://laituri35.ru/ всегда можно узнать не только о наличии свободных номеров и клиентских акциях, но и программу проходящих здесь мероприятий.

В сезон праздников многие проводят здесь корпоративные мероприятия для отдыха сотрудников, очень востребовано это место и под школьные выпускные вечера.

Удобно, комфортно, красиво и интересно

Туристический комплекс Лаутури находится в 29 км от уникального туристического центра региона — Кириллова. От Вологды база расположена в 103 км, от Череповца — в 130 км. Особо хочется подчеркнуть, что добраться сюда можно по комфортабельной асфальтированной дороге.

Есть «высокие» и «низкие» туристические сезоны. Безусловно, отдых в летние месяцы на турбазе Лайтури лучше планировать за месяц. Полный аншлаг на турбазе и в периоды праздников, а для отдыхающих готовится отдельная развлекательная программа. Но любой найдет чем здесь заняться в туристическое межсезонье.

Желающие полюбоваться красотой закатов над Никольским озером, отдохнуть в комфортных условиях и даже порыбачить приезжают сюда не только из Вологды и Череповца, но из соседних регионов, а также из Москвы и Питера. Такие гости часто бронируют коттеджи на все лето. Тем более в окрестностях множество исторических и духовных достопримечательностей, и можно разнообразить свой отдых различными экскурсиями. Ведь Кириллов является культурно-историческим центром Вологодской области. Во время отдыха можно посетить экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника, музея фресок Дионисия, Музейный комплекс «Цыпино», Собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия.

На самой базе есть все условия для семейного отдыха. Летом здесь можно играть в спортивные игры на свежем воздухе и купаться — у турбазы собственный оборудованный пляж. Зимой — кататься на санках и снегоходах. Для детей есть собственный игровой дом, где они с удовольствием проводят время, пока родители наслаждаются тишиной и покоем.

Отдельно стоит напомнить и о том, как это место любят рыбаки. Летом на Никольском озере отличный клев. А любители зимней рыбалки могут не только насладиться любимым хобби, но и согреться в сауне по факту возвращения к себе в коттедж.

В целом турбаза Лайтури — это баланс идеального сочетания отдыха посреди нетронутой природы и привычного для городского жителя уровня комфорта.

Ольга Егорова

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